Cuarteto de Nos tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes el sábado 18 de octubre y a continuación te decimos a qué hora termina.
Tour Puertas llegará a la CDMX y Cuarteto de Nos tiene todo listo para brindar un show espectacular.
¿A qué hora termina el concierto de Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes?
Cuarteto de Nos se presentará este sábado en el Palacio de los Deportes y estos son los horarios que debes toman en cuenta:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:00 de la noche
- Fin del concierto: 10:40 de la noche
- Duración del concierto: aproximadamente 2 horas
El Palacio de los Deportes se ubica en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco; el metro más cercano al recinto es Velódromo.
Cuarteto de Nos representa en el Palacio de los Deportes a unos pasos del sold out
La gira de Cuarteto de Nos en México inició en octubre con conciertos en:
- Monterrey
- Guadalajara
- Mexicali
Se espera que el setlist de Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes incluya:
- Puertas
- Flan
- Hernández
- Ya no sé
- Lo malo
- Esplín
- Ganaron lo malos
- Enamorado tuyo
- Lo malo de ser humano
- Algo mejor que hacer
- Ya no sé que hacer conmigo
- Chivo
- Roberto
- Frankenstein
- Marioneta
- Maldito Show
- Cinturón gris
- Contrapunto
- No llora
- Hombre con alas
- Guacho power
- Invierno
- Benito
- Nombres
- Damián
- El hijo de Hernández
- Lo malo de ser bueno