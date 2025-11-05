La banda de rock mexicana San Pascualito Rey llega al Auditorio BB este viernes 7 de noviembre en concierto.

Concierto de San Pascualito Rey en Auditorio BB del cual ya te tenemos setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en su show en vivo:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: 31 temas en vivo aproximadamente

San Pascualito Rey, Canción que quema, el documental que tienes que ver (Cortesía / @sanpascualitoreymx)

Posible setlist de canciones para el concierto de San Pascualito Rey en el Auditorio BB del 7 de noviembre

San Pascualito Rey en el Auditorio BB se estará despidiendo de su publico tras 25 años de música.

Por lo que el concierto de San Pascualito Rey en el Auditorio BB será más que memorable con lo mejores temas de la banda de rock mexicana en vivo.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de San Pascualito Rey en el Auditorio BB del 7 de noviembre sea: