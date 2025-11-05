La banda de rock mexicana San Pascualito Rey llega al Auditorio BB este viernes 7 de noviembre en concierto.
Concierto de San Pascualito Rey en Auditorio BB del cual ya te tenemos setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en su show en vivo:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: 31 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist de canciones para el concierto de San Pascualito Rey en el Auditorio BB del 7 de noviembre
San Pascualito Rey en el Auditorio BB se estará despidiendo de su publico tras 25 años de música.
Por lo que el concierto de San Pascualito Rey en el Auditorio BB será más que memorable con lo mejores temas de la banda de rock mexicana en vivo.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de San Pascualito Rey en el Auditorio BB del 7 de noviembre sea:
- No voy a dejar
- Navegando
- Aventar
- ¿Dónde quedó el amor?
- Beso de muerto
- Pervertidamente
- Hoy no es mi día
- Pájaros negros
- A pesar de mí
- No hay nada
- Aquí estaré
- Si te vas
- Solares baldíos
- No hay explicación
- Se apagará
- Así es el amor
- Línea del fin
- Esa palabra
- Tírame
- Olvídate de mí
- Salgamos de aquí
- Entre la sombra y el silencio
- Nos tragamos
- Sé feliz
- Deshabitado
- Tuyo
- En la oscuridad
- Tecolotes
- Cerquita de Dios
- Sin precaución
- Caminito