La banda de rock mexicana San Pascualito Rey llega al Auditorio BB este viernes 7 de noviembre en concierto.

Concierto de San Pascualito Rey en Auditorio BB del cual ya te tenemos setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en su show en vivo:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin invitado previo
  • Setlist de canciones: 31 temas en vivo aproximadamente
San Pascualito Rey, Canción que quema, el documental que tienes que ver
Posible setlist de canciones para el concierto de San Pascualito Rey en el Auditorio BB del 7 de noviembre

San Pascualito Rey en el Auditorio BB se estará despidiendo de su publico tras 25 años de música.

Por lo que el concierto de San Pascualito Rey en el Auditorio BB será más que memorable con lo mejores temas de la banda de rock mexicana en vivo.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de San Pascualito Rey en el Auditorio BB del 7 de noviembre sea:

  1. No voy a dejar
  2. Navegando
  3. Aventar
  4. ¿Dónde quedó el amor?
  5. Beso de muerto
  6. Pervertidamente
  7. Hoy no es mi día
  8. Pájaros negros
  9. A pesar de mí
  10. No hay nada
  11. Aquí estaré
  12. Si te vas
  13. Solares baldíos
  14. No hay explicación
  15. Se apagará
  16. Así es el amor
  17. Línea del fin
  18. Esa palabra
  19. Tírame
  20. Olvídate de mí
  21. Salgamos de aquí
  22. Entre la sombra y el silencio
  23. Nos tragamos
  24. Sé feliz
  25. Deshabitado
  26. Tuyo
  27. En la oscuridad
  28. Tecolotes
  29. Cerquita de Dios
  30. Sin precaución
  31. Caminito