Todo está listo para el concierto que Los Auténticos Decadentes ofrecerán en Estadio Alfredo Harp Helú, también conocido como la casa de los Diablos Rojos.

Este evento se llevará a cabo el próximo viernes 7 de noviembre, por lo que te decimos todo lo que tienes que saber sobre el show que ningún fan de Los Auténticos Decadentes se debe perder.

Horario y telonero del concierto de Los Auténticos Decadentes en el Estadio Alfredo Harp Helú

Los Auténticos Decadentes celebrarán junto a sus fans mexicanos 30 años de trayectoria musical.

La banda argentina de ska ofrecerá un concierto en Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, dentro de la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México. Cuyo acceso principal es la puerta 8.

A continuación te compartimos el mapa:

Este show musical iniciará a las 21:30 horas, por lo que es importante que tomes en cuenta lo siguiente:

Apertura de puertas: 20:00 horas

Duración: dos horas

Telonero: Kchiporros

Invitado especial: Fideo cósmico

Setlist de canciones: 26 temas en vivo

Los Auténticos Decadentes ofrecerán un concierto en CDMX (@autenticosdecadentes / Instagram)

Setlist del concierto de Los Auténticos Decadentes en Estadio Alfredo Harp Helú

Una gran fiesta es la que darán Los Auténticos Decadentes en Estadio Alfredo Harp Helú, el próximo 7 de noviembre.

La icónica banda traerá a Ciudad de México, su gira “Mi Vida Loca Tour 30 Años”, por lo que interpretarán sus mejores éxitos y compartirá escenario con el músico Fideo Cósmico y la banda Kchiporros.

Aunque no se ha revelado el setlist oficial, se espera la interpretación de 26 de sus temas, los cuales son: