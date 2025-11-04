Rauw Alejandro llega al Palacio de los Deportes con su gira “Cosa Nuestra Tour” y a continuación te contamos a qué hora termina su concierto del 4,5,6,8 y 9 de noviembre.

Si tienes pensado ir a alguno de sus conciertos de Rauw Alejandro, te decimos a qué hora termina para que tomes todas tus precauciones:

Fechas: 4, 5, 6, 8 y 9 de noviembre de 2025

Lugar: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Apertura de puertas: 6:30 de la noche

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Telonero: Actualmente, no hay información pública sobre algún artista que vaya a ser telonero

Setlist de canciones: 36 temas aproximadamente en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de la 10:30 de la noche.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para los conciertos de Rauw Alejandro del 4,5,6,8 y 9 de noviembre?

El Palacio de los Deportes se encuentra en la Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08400.

El recinto se encuentra ubicado en el oriente de la Ciudad de México, cerca de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca.

El Palacio de los Deportes cuenta con estacionamiento con cupo limitado y costo variable por lo que puedes llegar en auto.

La estación más cercana del metro es Velódromo de la línea 9 o café (Pantitlán – Tacubaya).

Al salir tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto.

También puedes considerar las estaciones Coyuya (Línea 8) y Gómez Farías (Línea 1) como opciones alternas.

Si deseas llegar en Metrobús, la estación más cercana es Goma, perteneciente a la Línea 2 (Tepalcates – Tacubaya), a pocos pasos de los accesos principales del Palacio de los Deportes.