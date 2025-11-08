Como parte de su gira “Mi Vida Loca Tour 30 Años”, Los Auténticos Decadentes ofrecerán este 7 de noviembre un concierto en Estadio Alfredo Harp Helú.

Fans podrán disfrutar de los grandes éxitos de Los Auténticos Decadentes en este evento que promete ser inolvidable.

¿A qué hora termina el concierto de Los Auténticos Decadentes en Estadio Alfredo Harp Helú?

Llego el día, Los Auténticos Decadentes ofrecerán un gran show musical en Ciudad de México, específicamente en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La banda argentina dará lo mejor de sí en el estadio de béisbol con capacidad para más de 20 mil personas. Estos son los horarios:

Apertura de puertas: 8:00 p.m.

Hora del concierto: 9:30 p.m.

Duración: 2 horas

Hora en la que termina el concierto: cerca de las 11:30 p.m.

Los Auténticos Decadentes (@autenticosdecadentes / Instagram)

Gira de Los Auténticos Decadentes tendrá 8 paradas en diferentes puntos de México

Antes de que acabe este 2026, Los Auténticos Decadentes realizarán una gira por la República Mexicana.

Su primera parada será en Estadio Alfredo Harp Helú, donde ofrecerán un concierto este 7 de noviembre.

Posteriormente, la icónica agrupación viajará a Ciudad Juárez para dar un show , repitiendo esta hazaña en los próximos días.

Las fechas y lugares de los próximos conciertos de Los Auténticos Decadentes son:

20 de noviembre - Ciudad Juárez, en Gimnasio Universitario

22 de noviembre - Tijuana, en El Foro

23 de noviembre - Hermosillo, en Hipódromo

27 de noviembre - Mérida, en Feria de Mérida

28 de noviembre - Cancún, en Auditorio Stoa

29 de noviembre - en Monterrey, Escenario GNP Seguros

30 de noviembre - Guadalajara, en Auditorio Telmex