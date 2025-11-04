¿Vas a ir al concierto de Rauw Alejandro en Palacio de los Deportes? A continuación te contamos el setlist de canciones, horario y telonero para 4,5,6,8 y 9 de noviembre.
Rauw Alejandro finalmente llega a la Ciudad de México con su espera gira “Cosa Nuestra Tour” y estos son todos los detalles:
- Fechas: 4, 5, 6, 8 y 9 de noviembre de 2025
- Lugar: Palacio de los Deportes, Ciudad de México
- Apertura de puertas: 6:30 de la noche
- Hora del concierto: 8:30 de la noche
- Telonero: Actualmente, no hay información pública sobre algún artista que vaya a ser telonero
Posible setlist de canciones para los conciertos de Rauw Alejandro en Palacio de los Deportes de los días 4,5,6,8 y 9 de noviembre
Para sus conciertos en el Palacio de los Deportes, Rauw Alejandro promete una puesta en escena con visuales espectaculares y coreografías de alto nivel.
El setlist de la gira “Cosa Nuestra Tour” de Rauw Alejandro ha variado ligeramente según la ciudad, pero se espera que el artista intérprete entre 30 y 36 canciones en el Palacio de los Deportes:
- Punto 40
- DE CAROLINA
- PANTIES Y BRASIERES
- Déjame Entrar
- Santa
- Mil Mujeres / El Cuc0.0
- Tattoo / Fantasías / El efecto
- Revolú
- NÁUFRAGOS
- Committed
- La Old Skul
- NO ME SUELTES
- Todo de ti / Touching The Sky
- Carita Linda
- Besito en la Frente
- GuabanSexxx
- Amar De Nuevo
- 2/Catorce
- Buenos Términos
- DILUVIO
- Khé?
- Pensándote
- Dile a él
- Tiroteo (Portada del Marc Seguí)
- Ni Me Conozco
- Cosa Nuestra (Intro)
- FALSEDAD
- Tú con él (Portada del Frankie Ruiz)
- SILENCIO
- CONTRABANDO
- Qué Pasaría..
- Party
- LOKERA
- 2:12 AM
- Desenfocao’
- Mirando Al Cielo