¿Vas a ir al concierto de Rauw Alejandro en Palacio de los Deportes? A continuación te contamos el setlist de canciones, horario y telonero para 4,5,6,8 y 9 de noviembre.

Rauw Alejandro finalmente llega a la Ciudad de México con su espera gira “Cosa Nuestra Tour” y estos son todos los detalles:

  • Fechas: 4, 5, 6, 8 y 9 de noviembre de 2025
  • Lugar: Palacio de los Deportes, Ciudad de México
  • Apertura de puertas: 6:30 de la noche
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche
  • Telonero: Actualmente, no hay información pública sobre algún artista que vaya a ser telonero
  • Setlist de canciones: 36 temas aproximadamente en vivo
Rauw Alejandro
Rauw Alejandro (Rauw Alejandro 'X' @rauwalejandro )

Posible setlist de canciones para los conciertos de Rauw Alejandro en Palacio de los Deportes de los días 4,5,6,8 y 9 de noviembre

Para sus conciertos en el Palacio de los Deportes, Rauw Alejandro promete una puesta en escena con visuales espectaculares y coreografías de alto nivel.

El setlist de la gira “Cosa Nuestra Tour” de Rauw Alejandro ha variado ligeramente según la ciudad, pero se espera que el artista intérprete entre 30 y 36 canciones en el Palacio de los Deportes:

  1. Punto 40
  2. DE CAROLINA
  3. PANTIES Y BRASIERES
  4. Déjame Entrar
  5. Santa
  6. Mil Mujeres / El Cuc0.0
  7. Tattoo / Fantasías / El efecto
  8. Revolú
  9. NÁUFRAGOS
  10. Committed
  11. La Old Skul
  12. NO ME SUELTES
  13. Todo de ti / Touching The Sky
  14. Carita Linda
  15. Besito en la Frente
  16. GuabanSexxx
  17. Amar De Nuevo
  18. 2/Catorce
  19. Buenos Términos
  20. DILUVIO
  21. Khé?
  22. Pensándote
  23. Dile a él
  24. Tiroteo (Portada del Marc Seguí)
  25. Ni Me Conozco
  26. Cosa Nuestra (Intro)
  27. FALSEDAD
  28. Tú con él (Portada del Frankie Ruiz)
  29. SILENCIO
  30. CONTRABANDO
  31. Qué Pasaría..
  32. Party
  33. LOKERA
  34. 2:12 AM
  35. Desenfocao’
  36. Mirando Al Cielo