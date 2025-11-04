¿Vas a ir al concierto de Rauw Alejandro en Palacio de los Deportes? A continuación te contamos el setlist de canciones, horario y telonero para 4,5,6,8 y 9 de noviembre.

Rauw Alejandro finalmente llega a la Ciudad de México con su espera gira “Cosa Nuestra Tour” y estos son todos los detalles:

Fechas: 4, 5, 6, 8 y 9 de noviembre de 2025

Lugar: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Apertura de puertas: 6:30 de la noche

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Telonero: Actualmente, no hay información pública sobre algún artista que vaya a ser telonero

Setlist de canciones: 36 temas aproximadamente en vivo

Rauw Alejandro (Rauw Alejandro 'X' @rauwalejandro )

Posible setlist de canciones para los conciertos de Rauw Alejandro en Palacio de los Deportes de los días 4,5,6,8 y 9 de noviembre

Para sus conciertos en el Palacio de los Deportes, Rauw Alejandro promete una puesta en escena con visuales espectaculares y coreografías de alto nivel.

El setlist de la gira “Cosa Nuestra Tour” de Rauw Alejandro ha variado ligeramente según la ciudad, pero se espera que el artista intérprete entre 30 y 36 canciones en el Palacio de los Deportes: