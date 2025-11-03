La banda japonesa del kawaii metal, BABYMETAL llega este 7 de noviembre a la Arena CDMX en concierto.

Concierto de BABYMETAL en la Arena CDMX del cual te traemos todos los detalles desde setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7 de la noche

Hora del concierto: 9 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: 12 temas aproximadamente en vivo

Posibles temas setlist de canciones para el concierto de BABYMETAL en la Arena CDMX del 7 de noviembre

La Arena CDMX será la sede para la gira por México de BABYMETAL este viernes 7 de noviembre en concierto.

Concierto de la banda japonesa de kawaii metal, BABYMETAL que es uno de los más esperados por los fans en nuestro país.

Pues BABYMETAL se presentara en solitario en México, tras 10 años de no hacerlo en nuestro país.

Además de estar presentando BABYMETAL para su público mexicano su su nuevo álbum¨Metal Forth¨.

Por lo que se espera que los posibles temas setlist de canciones para el concierto de BABYMETAL en la Arena CDMX del 7 de noviembre sean los siguientes: