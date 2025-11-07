La Arena CDMX recibe en concierto este viernes 7 de noviembre a la banda japonesa BABYMETAL.

Así que prepárate para disfrutar de la música de BABYMETAL, pues aquí te dejamos lo que debes tener en cuenta del horario y hora en la que termina el concierto del 7 de noviembre en la Arena CDMX:

Apertura de puertas: 7 de la noche

Hora del concierto: 9 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: 15 temas aproximadamente en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina: Alrededor de la 11:00 de la noche.

Babymetal (@babymetal_official / Instagram)

BABYMETAL promete dar un show único en la Arena CDMX

Como parte de su cierre de gira 2025, la banda japonesa BABYMETAL promete un show especial en la Arena CDMX, tras 10 años sin presentarse en solitario en México.

Concierto de BABYMETAL en Arena CDMX que forma parte de la gira mundial para promocionar su nuevo álbum ¨Metal Forth¨.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.