El Auditorio BB estará recibiendo en concierto a la banda de rock mexicana San Pascualito Rey hoy viernes 7 de noviembre.

Así que prepárate y arma tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto de San Pascualito Rey en el Auditorio BB; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: 31 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

San Pascualito Rey (Especial)

San Pascualito Rey se despide de sus fans con concierto en el Auditorio BB

Tras 25 años de música San Pascualito Rey se despide de sus fans con un concierto en el Auditorio BB.

Por lo que será un concierto melancólico y especial para los fans de San Pascualito Rey en la CDMX.

Recuerda que el Auditorio BB es el recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.