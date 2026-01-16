Te damos el setlist, horario, y telonero para el concierto de Leiva en el Auditorio Nacional este 16 de enero.

El Tour Gigante de Leiva hará escala en la CDMX para un inolvidable concierto.

Setlist de canciones del concierto de Leiva en el Auditorio Nacional

El setlist de canciones para el concierto de Leiva en el Auditorio Nacional el 16 de enero sería este:

Bajo presión

La lluvia en los zapatos

Gigante

Lobos

Terriblemente cruel

Superpoderes

Sincericidio

Breaking Bad

El polvo de los días raros

Ángulo Muerto

Flecha

Como si fueras a morir mañana

Cortar por la línea de los puntos

Vis a Vis

La Llamada

No te preocupes por mi

Como lo tienes tú

Estrella polar

Lady Madrid

Caída libre

Princesas

Horario del concierto de Leiva en el Auditorio Nacional

Este es el horario para el concierto de Leiva del 16 de enero en el Auditorio Nacional de la CDMX:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Término del concierto: 10:30 de la noche

Leiva es uno de los cantautores españoles más importantes que existen en la actualidad.

Por ello, se espera que su concierto en el “Coloso de Reforma” sea inolvidable.

Telonero para el concierto de Leiva en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Leiva en el Auditorio Nacional el 16 de enero.

No obstante, el cantautor español promete entregar un show con sus mejores temas.