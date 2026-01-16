Te damos el setlist, horario, y telonero para el concierto de Leiva en el Auditorio Nacional este 16 de enero.
El Tour Gigante de Leiva hará escala en la CDMX para un inolvidable concierto.
Setlist de canciones del concierto de Leiva en el Auditorio Nacional
El setlist de canciones para el concierto de Leiva en el Auditorio Nacional el 16 de enero sería este:
- Bajo presión
- La lluvia en los zapatos
- Gigante
- Lobos
- Terriblemente cruel
- Superpoderes
- Sincericidio
- Breaking Bad
- El polvo de los días raros
- Ángulo Muerto
- Flecha
- Como si fueras a morir mañana
- Cortar por la línea de los puntos
- Vis a Vis
- La Llamada
- No te preocupes por mi
- Como lo tienes tú
- Estrella polar
- Lady Madrid
- Caída libre
- Princesas
Horario del concierto de Leiva en el Auditorio Nacional
Este es el horario para el concierto de Leiva del 16 de enero en el Auditorio Nacional de la CDMX:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas
- Término del concierto: 10:30 de la noche
Leiva es uno de los cantautores españoles más importantes que existen en la actualidad.
Por ello, se espera que su concierto en el “Coloso de Reforma” sea inolvidable.
Telonero para el concierto de Leiva en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Leiva en el Auditorio Nacional el 16 de enero.
No obstante, el cantautor español promete entregar un show con sus mejores temas.