Si acudirás al concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros, te damos el setlist, horario y telonero del 17 de enero.

Después de posponer su concierto en 2025, la banda de heavy metal, Avenged Sevenfold, visita la CDMX para dar un concierto a todos sus fanáticos.

Setlist de canciones para el Concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros

El setlist de canciones para el concierto de Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros del 17 de enero, sería este:

  1. Game Over
  2. Chapter Four
  3. Almost Easy
  4. Hail to the King
  5. We Love You
  6. Gunslinger
  7. Nobody
  8. Nightmare
  9. Afterlife
  10. Dear God
  11. So Far Away
  12. Unholy Confessions
  13. Heretic
  14. Sheperd of Fire
  15. This Means War
  16. A Little Piece of Heaven
  17. Danger Line
  18. Bat Country
  19. Save Me
  20. A Little Piece of Heaven (Dedicated to System of a Down)
Avenged Sevenfold
Avenged Sevenfold (Avenged Sevenfold / Facebook)

Horario para el concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros

Tras posponer su concierto en octubre de 2025 por temas de salud de su vocalista M. Shadows, Avenged Sevenfold anunció que a su show se sumaban tres bandas más.

Por ello, el horario del concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros el sábado 17 de enero será el siguiente:

  • Apertura de puertas: 3:30 de la tarde
  • Inicio del concierto: 5:30 de la tarde
  • Concierto Mr. Bungle: 5:30 de la tarde
  • Concierto Scars on Broadway: 6:30 de la tarde
  • Concierto A Day to Remember: 7:30 de la noche
  • Concierto Electrify: 8:30 de la noche
  • Concierto Avengend Sevenfold: 9:00 de la noche
  • Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente
Avenged Sevenfold
Avenged Sevenfold (Avenged Sevenfold / Facebook)

Telonero para el concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros

Avenged Sevenfold contará con cuatro teloneros. La bandas invitadas al Estadio GNP Seguros son estas:

  • Mr. Bungle: Banda de música experimental estadounidense formada en 1985
  • Scars on Broadway: Banda de metal alternativo, se trata del proyecto en solitario de Daron Malakian de System of a Down
  • A Day to Remember: Banda de Pop punk y metalcore fundada en 2003
  • Electrify: Banda formada en Querétaro en 2024
Mr. Bungle
Mr. Bungle (Mr. Bungle / Facebook)