Si acudirás al concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros, te damos el setlist, horario y telonero del 17 de enero.
Después de posponer su concierto en 2025, la banda de heavy metal, Avenged Sevenfold, visita la CDMX para dar un concierto a todos sus fanáticos.
Setlist de canciones para el Concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros
El setlist de canciones para el concierto de Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros del 17 de enero, sería este:
- Game Over
- Chapter Four
- Almost Easy
- Hail to the King
- We Love You
- Gunslinger
- Nobody
- Nightmare
- Afterlife
- Dear God
- So Far Away
- Unholy Confessions
- Heretic
- Sheperd of Fire
- This Means War
- A Little Piece of Heaven
- Danger Line
- Bat Country
- Save Me
- A Little Piece of Heaven (Dedicated to System of a Down)
Horario para el concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros
Tras posponer su concierto en octubre de 2025 por temas de salud de su vocalista M. Shadows, Avenged Sevenfold anunció que a su show se sumaban tres bandas más.
Por ello, el horario del concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros el sábado 17 de enero será el siguiente:
- Apertura de puertas: 3:30 de la tarde
- Inicio del concierto: 5:30 de la tarde
- Concierto Mr. Bungle: 5:30 de la tarde
- Concierto Scars on Broadway: 6:30 de la tarde
- Concierto A Day to Remember: 7:30 de la noche
- Concierto Electrify: 8:30 de la noche
- Concierto Avengend Sevenfold: 9:00 de la noche
- Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente
Telonero para el concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros
Avenged Sevenfold contará con cuatro teloneros. La bandas invitadas al Estadio GNP Seguros son estas:
- Mr. Bungle: Banda de música experimental estadounidense formada en 1985
- Scars on Broadway: Banda de metal alternativo, se trata del proyecto en solitario de Daron Malakian de System of a Down
- A Day to Remember: Banda de Pop punk y metalcore fundada en 2003
- Electrify: Banda formada en Querétaro en 2024