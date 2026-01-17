La Arena CDMX recibe en concierto este sábado 17 de enero el show de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos.

Concierto del que te tenemos el horario y hora en la que termina para que te prepares de disfrutar como se debe del show de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos en Arena CDMX:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto Telonero: Sin artista previo Setlist de canciones: aproximadamente 17 temas en vivo Duración: Se estima 2 horas de música Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche Invitados especiales:

Saúl “El Jaguar”

Víctor García

Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos llegan en concierto a la Arena CDMX hoy 17 de enero

Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos se preparan para un concierto en grande este sábado 17 de enero en la Arena CDMX.

Concierto de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos que promete pues será el más grande que tenga el cantante del regional mexicano.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.