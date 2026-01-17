El cantante del regional mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’ llega con concierto a la Arena CDMX este sábado 17 de enero y no lo hace sólo, pues trae a sus amigos para un gran show.

Concierto de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos en Arena CDMX del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de ningún momento:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto Telonero: Sin artista previo Setlist de canciones: aproximadamente 17 temas en vivo Duración: Se estima 2 horas de música Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche Invitados especiales:

Saúl “El Jaguar”

Víctor García

Posible setlist del concierto de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos en Arena CDMX

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos en Arena CDMX sea: