El cantante del regional mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’ llega con concierto a la Arena CDMX este sábado 17 de enero y no lo hace sólo, pues trae a sus amigos para un gran show.
Concierto de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos en Arena CDMX del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de ningún momento:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: aproximadamente 17 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
- Invitados especiales:
- Saúl “El Jaguar”
- Víctor García
Posible setlist del concierto de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos en Arena CDMX
La exitosa gira de conciertos de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos llega hoy sábado 17 de enero a la Arena CDMX.
Concierto de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos que promete tener lo mejor de su música en el género del regional mexicano.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Luis Ángel ‘El Flaco’ y sus amigos en Arena CDMX sea:
- Hasta la miel amarga
- Y si se quiere ir
- El que te amó
- Cómo pudiste
- Dos botellas de mezcal
- No llega el olvido
- La ley de la vida
- Número equivocado
- Alma enamorada
- Acábame de matar
- Qué se siente
- Te lo debo a ti
- Deja
- Cómo pudiste
- Se solicita
- El tiempo que quede
- Te equivocaste