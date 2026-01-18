No te pierdas el concierto de Los Askis en Auditorio Nacional. Te compartimos el setlist, horario y telonero del 18 de enero.
Los Askis celebrarán su 30 aniversario con un especial concierto en el “Coloso de Reforma” en CDMX.
Setlist de canciones para el concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional
Este es el setlist de canciones para el concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional el 18 de enero:
- Amor Regresa
- Amigos Nunca
- ¡Ay! El Amor
- Te daré una rosa
- Cumbia Azteca
- Maldito vicio
- ¡Ay! Mi Corazón
- Cuando te encontré
- Me pregunto
- Lejos de ti
- ¿Quién te robó el corazón?
- Te digo vete
- Poco a poco
- La niña enamorada
- Te quedas o te vas
- Cuando llega el amor
- Desde lejos
- Si tu supieras
- Canelita
- Esa mujer
- Ya no vuelvas
- Falso amor
- Vienes y te vas
Horario del concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional
Toma en cuenta que el horario del concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional quedó de la siguiente manera:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 7:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Término del concierto: 9:00 de la noche
Telonero para el concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional
El concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional el 18 de enero contará con varios invitados.
De acuerdo con José Cortés, fundador de Los Askis, los artistas que estarán en su show son:
- Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
- Liran’ Roll
- William Luna
- Danny Daniel
- Los Gaiteros de San Jacinto