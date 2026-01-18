No te pierdas el concierto de Los Askis en Auditorio Nacional. Te compartimos el setlist, horario y telonero del 18 de enero.

Los Askis celebrarán su 30 aniversario con un especial concierto en el “Coloso de Reforma” en CDMX.

Setlist de canciones para el concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional

Este es el setlist de canciones para el concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional el 18 de enero:

Amor Regresa

Amigos Nunca

¡Ay! El Amor

Te daré una rosa

Cumbia Azteca

Maldito vicio

¡Ay! Mi Corazón

Cuando te encontré

Me pregunto

Lejos de ti

¿Quién te robó el corazón?

Te digo vete

Poco a poco

La niña enamorada

Te quedas o te vas

Cuando llega el amor

Desde lejos

Si tu supieras

Canelita

Esa mujer

Ya no vuelvas

Falso amor

Vienes y te vas

Los Askis (Los Askis internacional / Facebook)

Horario del concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional

Toma en cuenta que el horario del concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional quedó de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Inicio de concierto: 7:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Término del concierto: 9:00 de la noche

Telonero para el concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional

El concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional el 18 de enero contará con varios invitados.

De acuerdo con José Cortés, fundador de Los Askis, los artistas que estarán en su show son:

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Liran’ Roll

William Luna

Danny Daniel

Los Gaiteros de San Jacinto