¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros? Te damos el horario del 17 de enero.
Avenged Sevenfold hará vibrar el Estadio GNP Seguros con un imperdible concierto.
Horario del concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros
El horario del concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros para el 17 de enero, es este:
- Apertura de puertas: 3:30 de la tarde
- Inicio de concierto: 5:30 de la tarde
- Concierto Mr. Bungle: 5:30 de la tarde
- Concierto Scars on Broadway: 7:30 de la noche
- Concierto Electrify: 8:30 de la noche
- Concierto Avenged Sevenfold: 9:00 de la noche
- Término del concierto: 11:00 de la noche aproximadamente
Luego de posponer su concierto en octubre 2025 por problemas de salud de su vocalista M. Shadows, Avenged Sevenfold se presentará en el Estadio GNP Seguros.
Como parte de su gira Life is But a Dream Latin America Tour 2026, Avenged Fold tendrá varios invitados especiales.
Incluida la banda mexicana Electrify, que resultó ganadora para el show del 17 de enero.
¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de Avenged Sevenfold?
Te explicamos cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de Avenged Sevenfold del 17 de enero.
En transporte público la opción más fácil es bajarte en la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX.
Posteriormente, tendrás que caminar hacia el recinto.
La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.