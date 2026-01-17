¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros? Te damos el horario del 17 de enero.

Avenged Sevenfold hará vibrar el Estadio GNP Seguros con un imperdible concierto.

Horario del concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros

El horario del concierto de Avenged Sevenfold en Estadio GNP Seguros para el 17 de enero, es este:

Apertura de puertas: 3:30 de la tarde

Inicio de concierto: 5:30 de la tarde

Concierto Mr. Bungle: 5:30 de la tarde

Concierto Scars on Broadway: 7:30 de la noche

Concierto Electrify: 8:30 de la noche

Concierto Avenged Sevenfold: 9:00 de la noche

Término del concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

Avenged Sevenfold (Avenged Sevenfold / Facebook)

Luego de posponer su concierto en octubre 2025 por problemas de salud de su vocalista M. Shadows, Avenged Sevenfold se presentará en el Estadio GNP Seguros.

Como parte de su gira Life is But a Dream Latin America Tour 2026, Avenged Fold tendrá varios invitados especiales.

Incluida la banda mexicana Electrify, que resultó ganadora para el show del 17 de enero.

Concierto Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros (Avenged Sevenfold / Facebook)

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de Avenged Sevenfold?

Te explicamos cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de Avenged Sevenfold del 17 de enero.

En transporte público la opción más fácil es bajarte en la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX.

Posteriormente, tendrás que caminar hacia el recinto.

La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.