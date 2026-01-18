¿No sabes a qué hora termina el concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional? Este es el horario del 18 de enero.

La cumbia de Los Askis llegará a la CDMX con un especial concierto para festejar su 30 aniversario.

Horario del concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional

El concierto de Los Askis en el Auditorio Nacional del 18 de enero tendrá este horario:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Inicio del concierto: 7:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Término de concierto: 9:00 de la noche

Los Askis (Los Askis internacional / Facebook)

La presentación en vivo de Los Askis será imperdible por distintas razones.

Primeramente, porque Los Askis cantarán ante todos los fans sus mejores éxitos que han producido a lo largo de tres décadas.

Además, el show contará con diversos artistas invitados que pondrán el mejor ambiente:

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Liran’ Roll

William Luna

Danny Daniel

Los Gaiteros de San Jacinto

Los Askis (Los Askis internacional / Facebook)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Los Askis?

Es bastante sencillo llegar al Auditorio Nacional, acá te decimos cómo.

Si vienes en transporte público tendrás que bajarte en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir del metro deberás caminar algunos metros hasta dar con el Coloso de Reforma.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.