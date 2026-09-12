Está todo listo para el concierto de Laufey en Palacio de los Deportes. Te damos setlist, horario y telonero para el 12 de septiembre.

La cantautora Laufey se presenta en vivo en la CDMX como parte de su gira A Matter of Time Tour: The Final Shows.

Setlist del concierto de Laufey en el Palacio de los Deportes

El setlist del concierto de Laufey en el Palacio de los Deportes para el 12 de septiembre, sería este:

Clockwork

Lover Girl

Dreamer

Falling Behind

Silver Lining

Bored

Too Little, Too Late

Bewitched

Old Devil Moon

Haunted

Valentine

Fragile

Let You Break My Heart Again

Carousel

Forget-Me-Not

Cuckoo Ballet

Mr. Eclectic

Madwoman

Promise

Goddess

Tough Luck

Snow White

From the Start

Sabotage

Slow Down

Letter to My 13 Year Old Self

Laufey (Laufey / Facebook)

Horario del concierto de Laufey en el Palacio de los Deportes

De acuerdo con Ticketmaster, así quedó el horario del concierto de Laufey en CDMX para el 12 de septiembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Telonero: 7:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

La presentación de Laufey será inolvidable por su estilo de mezclar el jazz y el pop con su gran voz.

Laufey (Laufey / Facebook)

Telonero del concierto de Laufey en el Palacio de los Deportes

Se confirmó que la artista invitada para el concierto de Laufey será la cantante británica Amie Blu.

Ella estará encargada de abrir la noche en el Palacio de los Deportes.