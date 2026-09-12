Está todo listo para el concierto de Laufey en Palacio de los Deportes. Te damos setlist, horario y telonero para el 12 de septiembre.
La cantautora Laufey se presenta en vivo en la CDMX como parte de su gira A Matter of Time Tour: The Final Shows.
Setlist del concierto de Laufey en el Palacio de los Deportes
El setlist del concierto de Laufey en el Palacio de los Deportes para el 12 de septiembre, sería este:
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- Clockwork
- Lover Girl
- Dreamer
- Falling Behind
- Silver Lining
- Bored
- Too Little, Too Late
- Bewitched
- Old Devil Moon
- Haunted
- Valentine
- Fragile
- Let You Break My Heart Again
- Carousel
- Forget-Me-Not
- Cuckoo Ballet
- Mr. Eclectic
- Madwoman
- Promise
- Goddess
- Tough Luck
- Snow White
- From the Start
- Sabotage
- Slow Down
- Letter to My 13 Year Old Self
Horario del concierto de Laufey en el Palacio de los Deportes
De acuerdo con Ticketmaster, así quedó el horario del concierto de Laufey en CDMX para el 12 de septiembre:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Telonero: 7:30 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
La presentación de Laufey será inolvidable por su estilo de mezclar el jazz y el pop con su gran voz.
Telonero del concierto de Laufey en el Palacio de los Deportes
Se confirmó que la artista invitada para el concierto de Laufey será la cantante británica Amie Blu.
Ella estará encargada de abrir la noche en el Palacio de los Deportes.