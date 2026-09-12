Este 12 y 13 de septiembre, el festival Vans Warped Tour 2026 está por suceder en el Autódromo Hermanos Rodríguez con conciertos que prometen.

Por lo que los detalles del horario en que terminan los conciertos de Vans Warped Tour 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez son los siguientes:

Apertura de puertas: 11:00 de la mañana

Horario de concierto: Las bandas comienzan a tocar temprano, al llegar al evento se te revelara los escenarios junto a horarios

Hora en la que terminan los conciertos: Sin revelarse, se estima que podría concluir alrededor de las 1:00 am

Vans Warped Tour 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez (@vanswarpedtourmx)

Vans Warped Tour 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez (@vanswarpedtourmx)

La escena punk, emo y hardcore llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con Vans Warped Tour 2026

El festival de música Vans Warped Tour 2026 traerá lo mejor de la escena punk, emo y hardcore al Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, por lo que promete conciertos inigualables.

Recuerda que el Autódromo Hermanos Rodríguez está ubicado en Viaducto Río de la Piedad sin número en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX

La vía cercana al Autódromo Hermanos Rodríguez por Metro es por la Línea 9 bajando en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva ó Puebla.

Mientras que por Metrobús, deberás usar la Línea 1 o 2 y descender en las estaciones de Goma, UPIICSA, El Rodeo o Iztacalco.