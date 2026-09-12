Este 12 de septiembre se llevará a cabo el concierto de Inspector en Pepsi Center, el cual celebrará los 25 años de su álbum Alma de Fuego y 30 años de la banda de ska.

Si quieres asistir al concierto de Inspector en Pepsi Center, a continuación te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo el setlist y el horario.

Setlist del concierto de Inspector en Pepsi Center

Si bien no hay un setlist confirmado para el concierto de Inspector en Pepsi Center, se espera que toquen varios de sus temas más conocidos.

El posible repertorio del show musical sería este:

Breve historia de alcohol y una mujer

Cara de chango

Ska Voovee Boobie Baby

Sin rencor

Bésame mucho

Por última vez

Otra vez

Te he prometido

No piensa en ti

Osito dormilón

Serpientes y escaleras

Como un sol

Y que

Amnesia

Me estoy enamorando

Grita

Noviembre

Aunque no sea conmigo

Pasa la vida

Es por ti

Amargo adiós / La dosis perfecta

Inspector (Inspector)

Horario del concierto de Inspector en Pepsi Center

De acuerdo con la información de Ocesa, el concierto de Inspector en Pepsi Center dará inicio a las 8:30 p.m., teniendo una duración aproximada de 2 horas.

Por lo tanto el show terminaría alrededor de las 10:30 p.m., un buen horario tomando en cuenta que es sábado.

Los fans podrían regresar sin ningún problema a sus hogares, además que al ser fin de semana no se tienen que preocupar en su mayoría por el trabajo y la escuela.

Inspector (Instagram/@inspector_oficial)

Telonero del concierto de Inspector en Pepsi Center

El concierto de Inspector en Pepsi Center no tendrá un telonero como tal, sino que serán los mismos miembros de la banda los que “calienten” el escenario con sus proyectos alternos.

Las bandas teloneras serán:

Skapital Sound

Big Javy

Homero y su cumbia fuego

No se ha mencionado el orden en que aparecerán los proyectos alternos de la banda, previo al concierto de Inspector en Pepsi Center.

Dado que las puertas del Pepsi Center se abrirán hasta las 6:30 p.m., algunos fans señalan que es posible que estas participaciones especiales se integren dentro de la misma presentación principal.

Lo cual podría alargar unos minutos el concierto, para que los fans que vayan a asistir lo tomen en cuenta.