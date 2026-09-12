Si no sabes a qué hora termina el concierto de Laufey en el Palacio de los Deportes, acá te compartimos el horario del 12 de septiembre.

La gira A Matter of Time Tour: The Final Shows de Laufey hace escala en CDMX con una presentación imperdible.

Horario del concierto de Laufey en Palacio de los Deportes

Este es el horario del concierto de Laufey en el Palacio de los Deportes para el 12 de septiembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Telonero: 7:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Laufey (Laufey / Facebook)

Laufey se ha consolidado como una de las voces más populares del jazz y el pop. Por tal motivo, su concierto ha generado expectativas entre sus seguidores.

La artista invitada para el show de Laufey será Amie Blu, cantante británica que fusiona R&B y soul.

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

Para llegar al Palacio de los Deportes al concierto de Laufey, tu mejor opción es bajarte en Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

En caso de ir en automóvil, el recinto cuenta con estacionamiento disponible, sin embargo, se recomienda llegar con anticipación porque los espacios son limitados.

La dirección del Palacio de los Deportes es Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.