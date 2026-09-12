Te contamos a qué hora termina el concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan el 12 de septiembre.

La CDMX se prenderá con la música de La Santa Cecilia que dará un show en vivo imperdible.

Horario del concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan

El horario del 12 de septiembre para el concierto de La Santa Cecilia en el Teatro Metropólitan es el siguiente:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

La Santa Cecilia (La Santa Cecilia / Facebook)

A lo largo de su concierto, La Santa Cecilia interpretará su más reciente producción discográfica que salió el pasado 8 mayo 2026.

Por tal razón, se espera una concierto inolvidable de La Santa Cecilia que pondrá a cantar y bailar a todos sus seguidores de la Ciudad de México.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

La forma más rápida de llegar al Teatro Metropólitan es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro CDMX hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.