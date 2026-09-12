Si acudirás al concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan, acá te compartimos el setlist, horario y telonero para el 12 de septiembre.
La banda fundada en California, La Santa Cecilia, estará de visita en la CDMX para dar un concierto que pondrá a bailar sus fans.
Setlist del concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan
El setlist del concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan para el sábado 12 de septiembre, sería este:
- Portada Rosa
- Los años
- Bésame
- A Thousand Times
- Tragos de amargo licor
- El andariego
- Ódiame
- Dame Más
- Vámonos
- Ella me enamoró
- La Morena
- Hidalgo Querida
- En el último trago
- No pasa nada
- Me Estoy Volviendo Loca
- Dos botellas de mezcal
- Como Dios manda
- El Hielo
- Nunca más
- Holas En El Aire
- Mexico Americano
- Bailando Así
- Quiero verte feliz
- La negra
Horario del concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan
Así quedó el horario del 12 de septiembre para el concierto de La Santa Cecilia en CDMX:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Durante su presentación en el Teatro Metropólitan, La Santa Cecilia interpretará su nuevo álbum titulado “Los Años”.
Telonero para el concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan
Por el momento, no se ha confirmado telonero del concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan el 12 de septiembre.
La banda centrará será protagonista de su show tocando su más reciente producción discográfica.