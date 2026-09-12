Si acudirás al concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan, acá te compartimos el setlist, horario y telonero para el 12 de septiembre.

La banda fundada en California, La Santa Cecilia, estará de visita en la CDMX para dar un concierto que pondrá a bailar sus fans.

Setlist del concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan

El setlist del concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan para el sábado 12 de septiembre, sería este:

Portada Rosa

Los años

Bésame

A Thousand Times

Tragos de amargo licor

El andariego

Ódiame

Dame Más

Vámonos

Ella me enamoró

La Morena

Hidalgo Querida

En el último trago

No pasa nada

Me Estoy Volviendo Loca

Dos botellas de mezcal

Como Dios manda

El Hielo

Nunca más

Holas En El Aire

Mexico Americano

Bailando Así

Quiero verte feliz

La negra

La Santa Cecilia (La Santa Cecilia / Facebook)

Horario del concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan

Así quedó el horario del 12 de septiembre para el concierto de La Santa Cecilia en CDMX:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Durante su presentación en el Teatro Metropólitan, La Santa Cecilia interpretará su nuevo álbum titulado “Los Años”.

La Santa Cecilia (La Santa Cecilia / Facebook)

Telonero para el concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan

Por el momento, no se ha confirmado telonero del concierto de La Santa Cecilia en Teatro Metropólitan el 12 de septiembre.

La banda centrará será protagonista de su show tocando su más reciente producción discográfica.