Este 12 de septiembre se lleva a cabo el concierto de Inspector en el Pepsi Center, el cual celebra los 30 años de la banda de ska y 25 de su álbum Alma de Fuego.

Si vas a ir al show de Inspector en CDMX, a continuación te damos los horarios para que vayas preparado.

¿A qué hora termina Inspector en el Pepsi Center?

Según la información de Ticketmaster, el concierto de Inspector en el Pepsi Center dará inicio a las 8:30 p.m. y durará 2 horas, por lo que terminaría alrededor de las 10:30 p.m.

Esto es algo importante para quienes asistan al show, pues con esto pueden planear mejor su llegada y salida del recinto.

Inspector (Inspector)

Toma en cuenta que las puertas del Pepsi Center se abrirán hasta las 6:30 p.m., y que en el WTC se llevará a cabo otro evento de gran convocatoria.

Lo cual podría alterar de gran manera el tráfico de la zona, sobre todo a la hora de llegada. Afortunadamente, al ser sábado no debería de haber problemas para encontrar transporte.

Concierto de Inspector en el Pepsi Center podría terminar más tarde

Algo a mencionar es que el concierto de Inspector en el Pepsi Center podría terminar más tarde, pues tendrá tres grupos abridores, lo cual implica varios ajustes de último minuto.

Los teloneros del concierto de Inspector en el Pepsi Center son proyectos relacionados a la misma banda de ska; sin embargo, no se han dado los horarios en que saldrán al escenario.

Muchos fans piensan que esos mismos proyectos se podrían sumar al concierto principal, lo cual también aumentaría el tiempo de desarrollo de este.

En dado caso, recomendamos a los asistentes que estén preparados por si el concierto se retrasa o amplía su duración, lo que los haría salir del recinto alrededor de las 11:00 p.m.