Kany García se prepara para un concierto en CDMX como parte de su gira Puerta Abierta Tour 2026 este viernes 17 de abril, la primera fecha de más de 70 shows.
La cantautora puertorriqueña se reunirá con sus fans en el Palacio de los Deportes en punto de las 20:00 horas.
Setlist de Kany García para su concierto en el Palacio de los Deportes
La noche del viernes está lista para llenarse de la música de Kany García y un ambiente puertorriqueño sin igual en el Palacio de los Deportes.
Si bien Kany García no ha adelantado el setlist para su concierto del 17 de abril, los fans sin duda esperan escuchar canciones como:
- Fuera de servicio
- Una vida buena
- La siguiente
- Soy yo
- Lo que en ti veo
- La malquerida
- Hoy ya me voy
- Confieso
- Titanic
- DPM (De pxta madre)
- En esta boca
- Para siempre
- Alguien
- Mi secreto
- Te lo agradezco
- De bien a mal
- García
- Agüita e coco
Telonero e invitados especiales de Kany García en el Palacio de los deportes
Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Kany García este viernes 17 de abril.
Sin embargo, y de acuerdo con el estilo de la cantante, no es raro que suela tener artistas invitados durante sus presentaciones.
Incluso, en Puerta Abierta, álbum por el que se está realizando esta gira, contó con colaboraciones de Yuridia, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso.
En este sentido, los fans no pueden descartar algún invitado sorpresa para esta noche especial en el Palacio de los Deportes.