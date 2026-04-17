Kany García se prepara para un concierto en CDMX como parte de su gira Puerta Abierta Tour 2026 este viernes 17 de abril, la primera fecha de más de 70 shows.

La cantautora puertorriqueña se reunirá con sus fans en el Palacio de los Deportes en punto de las 20:00 horas.

Setlist de Kany García para su concierto en el Palacio de los Deportes

La noche del viernes está lista para llenarse de la música de Kany García y un ambiente puertorriqueño sin igual en el Palacio de los Deportes.

Si bien Kany García no ha adelantado el setlist para su concierto del 17 de abril, los fans sin duda esperan escuchar canciones como:

Fuera de servicio

Una vida buena

La siguiente

Soy yo

Lo que en ti veo

La malquerida

Hoy ya me voy

Confieso

Titanic

DPM (De pxta madre)

En esta boca

Para siempre

Alguien

Mi secreto

Te lo agradezco

De bien a mal

García

Agüita e coco

Kany García (Instagram | Kany García)

Telonero e invitados especiales de Kany García en el Palacio de los deportes

Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Kany García este viernes 17 de abril.

Sin embargo, y de acuerdo con el estilo de la cantante, no es raro que suela tener artistas invitados durante sus presentaciones.

Incluso, en Puerta Abierta, álbum por el que se está realizando esta gira, contó con colaboraciones de Yuridia, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso.

En este sentido, los fans no pueden descartar algún invitado sorpresa para esta noche especial en el Palacio de los Deportes.