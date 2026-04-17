El grupo chileno Kudai regresa a la CDMX con concierto en el Auditorio BB hoy viernes 17 de abril.

Por lo que a los fans les tenemos los detalles de setlist, telonero y demás que tendrás que tener en cuenta para el concierto de Kudai en el Auditorio BB:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Kudai (Instagram kudaiofficial / Instagram kudaiofficial)

Posible setlist para el concierto de Kudai en el Auditorio BB del 17 de abril

La nostalgia se hará presente con Kudai en concierto este 17 de abril en el Auditorio BB de la CDMX.

Por lo que se espera que el setlist de canciones para el concierto de Kudai en el Auditorio BB tenga su mejores temas éxitos que marcaron una época.

A lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Kudai en el Auditorio BB serán: