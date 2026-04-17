El grupo chileno Kudai regresa a la CDMX con concierto en el Auditorio BB hoy viernes 17 de abril.
Por lo que a los fans les tenemos los detalles de setlist, telonero y demás que tendrás que tener en cuenta para el concierto de Kudai en el Auditorio BB:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para el concierto de Kudai en el Auditorio BB del 17 de abril
La nostalgia se hará presente con Kudai en concierto este 17 de abril en el Auditorio BB de la CDMX.
Por lo que se espera que el setlist de canciones para el concierto de Kudai en el Auditorio BB tenga su mejores temas éxitos que marcaron una época.
A lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Kudai en el Auditorio BB serán:
- Intro (HRKR)
- Tal vez
- Morir de amor
- Disfraz
- Lejos de aquí
- No quiero regresar
- Ya nada queda
- Sin despertar
- Karma
- Escapar
- Quiero mis quince
- Llévame
- Déjame gritar