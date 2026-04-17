Hoy viernes 17 de abril, el Auditorio BB de la CDMX, será el recinto para recibir en concierto a la banda chilena Kudai.

Razón por la que te tenemos el horario y hora en la termina el concierto del 17 de abril de Kudai en el Auditorio BB; a continuación los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

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Kudai en el Auditorio BB hoy 17 de abril

La música de la banda chilena Kudai está por llegar en concierto al Auditorio BB hoy 17 de abril, por lo que ya tienes todos los detalles para disfrutar.

Recuerda que el Auditorio BB es el recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.