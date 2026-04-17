Llegó el momento. Este viernes 17 de abril, Kany García se reencuentra con sus fans en un concierto en CDMX desde el Palacio de los Deportes. Fans con boleto en mano deberán apegarse a los siguientes horarios:

Puertas: a las 18:00 horas

Inicio: a las 20:00 horas

Duración: 2 horas (aproximadamente)

Término: a las 22:00 horas

Boletos: aún disponibles en Ticketmaster

Kany García (Instagram | Kany García)

Kany García presenta Puerta Abierta en gira 2026 con inicio especial en el Palacio de los Deportes

El Puerta Abierta Tour 2026 de Kany García tuvo como eje la presentación de su décimo álbum de estudio, Puerta Abierta, lanzado el 9 de abril de 2026.

La gira incluirá 11 temas inéditos, entre ellos el sencillo “Tierra mía”, con el que la cantante reafirmó su evolución musical y su estilo característico dentro del pop latino contemporáneo.

Aunque el tour se centrará en su nuevo material, también funcionará como un homenaje a casi 20 años de trayectoria artística, integrando éxitos que consolidaron su carrera.

Kany García (Instagram | Kany García)

García describió este proyecto como uno de los más personales, planteado como una conversación íntima entre su identidad actual y su infancia en Puerto Rico.

El inicio de la gira en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México representa un gesto de agradecimiento hacia el país donde comenzó su carrera desde cero.

El concierto marcará el arranque de una gira internacional de más de 70 fechas que recorrerá Latinoamérica, Europa y Estados Unidos durante 2026.