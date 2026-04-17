Este viernes 17 de abril llega en concierto el cantante mexicano Siddhartha al Auditorio Nacional.

Concierto del cual te tenemos los detalles de horario y hora en la que termina el show de Siddhartha en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Siddhartha en CDMX: Precio de los boletos para verlo en Foro Sol (Instagram @iamsiddhartha)

Siddhartha aterriza en el Auditorio Nacional hoy 17 de abril

Este viernes 17 de abril Siddhartha aterriza en el Auditorio Nacional con concierto único, que promete ser una noche inolvidables para sus fans.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.

Así que ya tiene todo lo que debe saber para disfrutar del concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional este 17 de abril.