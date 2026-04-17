Siddhartha se presenta en concierto hoy viernes 17 de abril en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Por lo que te tenemos los detalles de setlist, telonero y demás para el concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional; esto debes tener en cuenta:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Siddhartha (iamsiddhartha / Instagram iamsiddhartha)

Posible setlist para Siddhartha en el Auditorio Nacional del 17 de abri

El Auditorio Nacional se prepara para recibir al cantante mexicano Siddhartha en concierto único este 17 de abril.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional sean los siguientes: