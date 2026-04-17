Siddhartha se presenta en concierto hoy viernes 17 de abril en el Auditorio Nacional de la CDMX.
Por lo que te tenemos los detalles de setlist, telonero y demás para el concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional; esto debes tener en cuenta:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para Siddhartha en el Auditorio Nacional del 17 de abri
El Auditorio Nacional se prepara para recibir al cantante mexicano Siddhartha en concierto único este 17 de abril.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional sean los siguientes:
- Como queremos
- No es antes ni es después
- Tarde
- Buscándote
- Aurora
- Bacalar
- Día tras día
- Ecos de miel
- Náufrago
- Nada por hecho
- A la distancia
- Me hace falta
- Acapulco
- Algún día
- Loco
- Diamantes
- Película
- Respiro
- Paraíso lunar
- Ser parte
- Brújula
- 00:00
- Únicos