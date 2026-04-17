Siddhartha se presenta en concierto hoy viernes 17 de abril en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Por lo que te tenemos los detalles de setlist, telonero y demás para el concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional; esto debes tener en cuenta:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Siddhartha
Siddhartha (iamsiddhartha / Instagram iamsiddhartha)

Posible setlist para Siddhartha en el Auditorio Nacional del 17 de abri

El Auditorio Nacional se prepara para recibir al cantante mexicano Siddhartha en concierto único este 17 de abril.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional sean los siguientes:

  1. Como queremos
  2. No es antes ni es después
  3. Tarde
  4. Buscándote
  5. Aurora
  6. Bacalar
  7. Día tras día
  8. Ecos de miel
  9. Náufrago
  10. Nada por hecho
  11. A la distancia
  12. Me hace falta
  13. Acapulco
  14. Algún día
  15. Loco
  16. Diamantes
  17. Película
  18. Respiro
  19. Paraíso lunar
  20. Ser parte
  21. Brújula
  22. 00:00
  23. Únicos