Si vas a ir al concierto de Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional este 24 de abril, te decimos el horario para que tomes tus precauciones.

Jaime Varela ha prometido que su tributo a Juan Gabriel en el Lunario del Auditorio Nacional será muy especial, y es que será un concierto diferente a los demás.

Horario del 24 de abril para el concierto de Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional

Este es el horario del concierto de Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional para este 24 de abril:

Apertura de puertas: 9:00 de la noche

Inicio de concierto: 10:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 12:30 de la noche aproximadamente

Costos:

Para este evento, Ticketmaster recomienda llegar con anticipación al Lunario del Auditorio Nacional para evitar cualquier imprevisto.

Concierto de Jaime Varela en el Lunario: setlist, horario y telonero para el 24 de abril (@jaimevarelaoficial / Instagram )

¿Cómo llegar al Lunario del Auditorio Nacional para el concierto de Jaime Varela este 24 de abril?

Cabe recordar que el Lunario del Auditorio Nacional se encuentra ubicado en: Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

La estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente , por lo que las opciones que hay para llegar al concierto de Jaime Varela este 24 de abril en transporte público son: