Si no sabes a qué hora termina el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional, acá te damos el horario del 24 de abril.

Jesse & Joy regresa al Auditorio Nacional de la CDMX para continuar con su gira El Despecho Tour 2026.

Horario para el concierto de Jesse & Joy en Auditorio Nacional

El concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional contará con este horario para hoy viernes 24 de abril:

Apertura de puertas: 7:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

El estacionamiento del Auditorio Nacional suele abrir 3 horas antes, por lo que el acceso está abierto a partir de las 5:30 de la tarde aproximadamente.

A lo largo de su concierto, Jesse & Joy interpretará sus mejores éxitos y también temas de su más reciente álbum.

Así que se espera una velada en vivo llena de romanticismo y buena música.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Te decimos la mejor ruta para llegar al Auditorio Nacional y no perderte del concierto de Jesse & Joy este 24 de abril.

La estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente , así que las opciones que tienes en transporte público son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.