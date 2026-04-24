Este viernes 24 de abril, Ben Böhmer ofrecerá un concierto en el Pepsi Center del World Trade Center en la Ciudad de México.

Por lo que en SDPnoticias te decimos a qué hora termina esta fiesta electrónica que forma parte de la gira Bloom del DJ alemán de 32 años de edad, quien se encuentra presentando su más reciente álbum.

¿A qué hora termina el concierto de Ben Böhmer en el Pepsi Center WTC?

El concierto de Ben Böhmer en el Pepsi Center WTC está programado para iniciar a las 8 de la noche; sin embargo, por cuestiones de logística el evento podría retrasarse algunos minutos.

Por lo que es importante tener en cuenta que la siguiente información podría estar sujeta a cambios.

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Para sorpresa de sus fans, el disc-jockey se acompañará del DJ Eric Luttrell.

Ben Böhmer en el Pepsi Center WTC (@pepsicentermx / Instagram)

¿Dónde se ubica el Pepsi Center y cómo llegar?

El tránsito en Ciudad de México es impredecible, por lo que te recomendamos salir con tiempo para no perderte de ningún detalle del concierto de Ben Böhmer en el Pepsi Center WTC.

Con el objetivo de ayudarte a llegar sin dificultades, te compartimos algunas opciones para llegar al recinto ubicado en Dakota s/n. en Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Metrobús: La estación más cercana es Poliforum, perteneciente a la Línea 1.

Metro: Las estaciones más cercanas son Chilpancingo (Línea 9) y San Pedro de los Pinos (Línea 7)

Auto: Acceso por Viaducto o Insurgentes (World Trade Center cuenta con estacionamiento y puede pagarse por horas o por evento).

A continuación el mapa para seguir la ruta en tiempo real: