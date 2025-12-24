La agrupación Monsta X estará en México en 2026. Te damos los precios, fecha y preventa de su concierto en el Auditorio Nacional.

Después de muchos años de espera, la boyband surcoreana Monsta X llega con su gira de conciertos World Tour The X: Nexus a Latinoamérica.

Precios para el concierto de Monsta X en el Auditorio Nacional 2026

Los precios del concierto de Monsta X en el Auditorio Nacional 2026, de momento no han sido revelados.

No obstante, se especula que la entradas al evento podrían tener un costo de los 1 mil 500 pesos a los 400 mil pesos.

La tarifa dependerá mucho de la zona del Auditorio Nacional que se elija.

Monsta X (@official_monsta_x / Instagram)

Toma en cuenta que Nishi Entertainment, organizador del evento, también lanzará paquetes con beneficios VIP.

Fecha en 2026 del concierto de Monsta X en el Auditorio Nacional

A través de redes sociales, se confirmó la fecha del concierto de Monsta X en el Auditorio Nacional:

Fecha del concierto: jueves 4 de junio 2026

Horario: por confirmar

Duración: 2 horas aproximadamente

Después de su paso por la CDMX, Monsta X llevará su música a estos recintos:

Monterrey: 6 de junio 2026 en el Escenario GNP Seguros

São Paulo (Brasil): 9 de junio 2026 en el Espaço Unimed

Santiago de Chile: 11 de junio 2026 en la Arena Movistar

Monsta X (@official_monsta_x / Instagram)

Preventa del concierto de Monsta X en el Auditorio Nacional 2026

Por el momento, no se ha dado la fecha de preventa de boletos para el concierto de Monsta X.

De igual manera se desconoce la boletera encargada de la distribución de entradas para el concierto de Monsta X en Auditorio Nacional.