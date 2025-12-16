La banda de rock mexicana El Haragán y Compañía regresan a la Arena Ciudad de México en 2026 en concierto.

Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de fecha, boletos y precios para ver en concierto 2026 a El Haragán y Compañía en la Arena CDMX; esto debes tomar en cuenta:

Fecha: Domingo 17 de mayo 2026

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Los K’comxtles

Venta general: a partir del 18 de diciembre 2025

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse costos

El Haragán y Compañía regresan a la Arena CDMX (Especial)

El Haragán y Compañía regresan a la Arena CDMX

La Arena CDMX se prepara para recibir en concierto a El Haragán y Compañía en la agenda 2026.

Concierto que promete deleitar a sus fans con sus mejores canciones, así como tendrá a Los K’comxtles como invitados especiales.

Pese a que aún se desconoce el precio de los boletos, se espera que la distribución de localidades en la Arena CDMX para El Haragán y Compañía sea de la siguiente forma:

VIP

Zona Elektra

Rojo

Zona Mercado Libre

Amarillo

Zona Zapata

Zona Toyota

Zona Pepsi

Zona Boing

Zona Meg

Zona Banco

Azteca Verde

Zona Miniso

Zona Mccormick

Personas con discapacidad

Aqua

Sp Platino Vl

Sp Oro Vl

Sp Platino

Sp Oro

Morado

Celeste

Gris

Gris Vl

Café

Café Vl

Rosa

Rosa Vl

Mapa Arena CDMX (Superboletos )

Si deseas acudir por tus boletos directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.