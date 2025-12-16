La banda de rock mexicana El Haragán y Compañía regresan a la Arena Ciudad de México en 2026 en concierto.
Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de fecha, boletos y precios para ver en concierto 2026 a El Haragán y Compañía en la Arena CDMX; esto debes tomar en cuenta:
- Fecha: Domingo 17 de mayo 2026
- Hora: 8:30 de la noche
- Telonero: Los K’comxtles
- Venta general: a partir del 18 de diciembre 2025
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos: Aún sin revelarse costos
El Haragán y Compañía regresan a la Arena CDMX
La Arena CDMX se prepara para recibir en concierto a El Haragán y Compañía en la agenda 2026.
Concierto que promete deleitar a sus fans con sus mejores canciones, así como tendrá a Los K’comxtles como invitados especiales.
Pese a que aún se desconoce el precio de los boletos, se espera que la distribución de localidades en la Arena CDMX para El Haragán y Compañía sea de la siguiente forma:
- VIP
- Zona Elektra
- Rojo
- Zona Mercado Libre
- Amarillo
- Zona Zapata
- Zona Toyota
- Zona Pepsi
- Zona Boing
- Zona Meg
- Zona Banco
- Azteca Verde
- Zona Miniso
- Zona Mccormick
- Personas con discapacidad
- Aqua
- Sp Platino Vl
- Sp Oro Vl
- Sp Platino
- Sp Oro
- Morado
- Celeste
- Gris
- Gris Vl
- Café
- Café Vl
- Rosa
- Rosa Vl
Si deseas acudir por tus boletos directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.