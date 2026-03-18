Parece que la banda de rock mexicana se dará un mini tour por la CDMX, pues se anunció el concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros.

Este concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros se suma a los otros tres ya anunciados, los cuales serán en diferentes sedes de la ciudad:

16 de mayo: Palacio de los Deportes

29 y 30 de mayo: Auditorio Nacional

11 de julio: Estadio GNP Seguros

Caifanes (Caifanes MX / Facebook )

Precios del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros

De momento, no se han dado a conocer los precios de los boletos del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros del 11 de julio.

Sin embargo, las entradas serán diferentes a los de sus otras fechas, debido a que son sedes distintas.

De hecho, algunos fans e insiders señalan que podrían ser más caros que en los otros recintos debido a las particularidades del propio estadio, que es más grande.

Además de que cuenta con más zonas y experiencias que se suman a todo lo que será la presentación de la agrupación mexicana.

Concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros (OCESA)

Preventa del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros

Aunque aún no tenemos precios del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros, ya se dieron a conocer los detalles de la preventa.

Las fechas de preventa del concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros quedan de la siguiente manera:

Venta Beyond: 19 de marzo a las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: 20 de marzo a las 2:00 p.m.

Venta General: 21 de marzo a las 2:00 p.m.

Los boletos se venderán a través de Ticketmaster tanto en la app como en la página y puntos de venta, así como en taquillas del Palacio de los Deportes.

De momento no se sabe si, en caso de hacer lleno total, habrá más fechas de Caifanes en este recinto o se presentarán en alguna otra parte.