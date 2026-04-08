El concierto de Caifanes programado para el 18 de abril de 2026 en el Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya, Estado de México, fue cancelado por falta de condiciones de seguridad pública en la región.

La promotora Apodaca Group informó que, aunque el evento contaba con permisos vigentes, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna retiró la autorización el 27 de marzo.

La empresa ofreció disculpas y confirmó que todos los boletos serán reembolsados en su totalidad a través de Eticket.

Se cancela concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí por falta de seguridad

La empresa promotora Apodaca Group informó que el concierto de Caifanes en el Ceremonial Otomí en Temoaya fue cancelado de manera definitiva.

Cancelan a Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí por falta de seguridad (@conciertosmxico / X )

La cancelación responde a causas de fuerza mayor ajenas tanto a la organización como a la banda que tienen que ver con la seguridad pública.

Apodaca Group reveló que el concierto de Caifanes contaba con autorización vigente por parte de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la autoridad correspondiente.

Sin embargo, el pasado 27 de marzo la instancia les notificó que ya no podía sostener el permiso debido a la falta de condiciones de seguridad pública en la zona, las cuales fueron consideradas no aptas para la realización del evento.

Es por ello por lo que se determinó cancelar el concierto al no existir las condiciones de seguridad adecuadas en el municipio de Temoaya, Estado de México.

Tras cancelación los boletos para el concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí serán rembolsados

La empresa promotora Apodaca Group ofreció disculpas al público por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reconociendo la importancia que este concierto representaba para el público.

Pero, aclararon que lo más importante es la seguridad de los asistentes.

Aseguró que todos los boletos serán reembolsados en su totalidad, incluidos los cargos por servicio.

Los asistentes deberán iniciar el proceso de devolución a través de los canales oficiales de venta, en la sección de ayuda en el sitio web de Eticket.