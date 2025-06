Sin tapujos y compartiendo totalmente su opinión sobre la polémica de Ángela Aguilar de 21 años de edad y Cazzu, fue que la periodista dijo a quien le va.

Desde que la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal de 26 años de edad, se dio a conocer un gran segmento del público se mostró a favor de Cazzu, porque ven en ella la mujer engañada criando a su hija sola.

Pese a que la propia Cazzu de 31 años de edad, ha hasta dicho que no tiene problema en que su hija conviva con Ángela Aguilar, hasta en el periodismo ya hay bandos que fueron expuestos.

La periodista de espectáculos Verónica Gallardo de 64 años de edad, dejó clara su postura en la polémica de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, siendo team ‘La Jefa’.

Fue a través de una entrevista mostrada por Ernesto Buitrón que Verónica Gallardo se olvidó de la neutralidad periodística y sin tapujos se declaró team Cazzu.

Y es que la periodista asegura que antes de que estallara la bomba polémica por Christian Nodal, ella ya conocía la música de Cazzu misma que le encantaba.

Por otra parte, explicó con sinceridad que no tiene el mínimo interés de en algún momento entrevistar a Ángela Aguilar, apuntando “me cae mal”.

Incluso, Verónica Gallardo aseguró que a Ángela Aguilar se le ve la falsedad hasta en la cara por lo que ella preferiría no tener ningún acercamiento con ella.

“Ángela Aguilar me cae mal, de entrada me cae mal. Yo la veo y me doy la vuelta, no es alguien que yo tenga ganas de entrevistar por ningún motivo porque al verla a la cara no la siento honesta, ni sincera, ni nada”.

Verónica Gallardo, periodista.