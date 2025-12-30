Ángela Aguilar se presentó en los Grammys Celebration Of Latin Music 2025 con un look diferente al que acostumbra.

La cantante dio un salto momentáneo del estilo regional mexicano a uno más “dark”. Sin embargo, esto solo le generó comparaciones con Cazzu.

Nuevas comparaciones con Cazzu por el nuevo look de Ángela Aguilar

Durante su presentación, Ángela Aguilar irterpretó el tema "You’re No Good" de Linda Ronstadt.

Para esto, la cantante lució un vestido entallado en color negro con lentejuelas a juego con un maquillaje de sombras ahumadas del mismo color.

Ángela Aguilar en los Grammys Celebration Of Latin Music 2025 (Instagram | Ángela Aguilar)

Entre los internautas este estilo recordó mucho al de la cantante Cazzu, ex de Christian Nodal y actual esposo de Ángela Aguilar.

Siendo que el estilo de la argentima es reconocido por la ropa color negro y el maquillaje cargado del mismo color.

Motivo por el que usuarios en redes revivieron la polémica de triángulo amoroso entre los tres artistas, asegurando que Ángela Aguilar trató de copiar el estilo de Cazzu.

Esta situación ya había pasado meses atrás, cuando la mexicana lució unas extenciones y cabello castaño que recordó al estilo de Belinda, otra ex de Christian Nodal.

Las comparaciones han sido el pan de cada día para Ángela Aguilar desde que anunció su relación con el cantante de regional mexicano.

Los comentarios en torno a Cazzu han inundado sus redes sociales tras su presentación en los Grammys Celebration Of Latin Music.

Esto mientras sus fans aplauden su presentación y nuevo estilo.