Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris darán un concierto en el Coliseo GNP Seguros. Te damos fecha, boletos y preventa.

Las bandas más icónicas del ska, Panteón Rococó, Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes, se unen para dar un show irrepetible a sus fans.

Fecha para ver a Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Coliseo GNP Seguros

El concierto de Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en el Coliseo GNP Seguros de Jalisco ya tiene fecha confirmada:

Jueves 22 de octubre de 2026

Horario: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Los Auténticos Caligaris (Ocesa)

Durante la presentación de Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris, se espera que las bandas interpreten sus mejores éxitos y que pongan el mejor ritmo en el escenario.

Boletos para Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Coliseo GNP Seguros

Los boletos para el concierto de Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Coliseo GNP Seguros se podrán conseguir en Ticketmaster.

Hasta el momento, se desconoce el precio que tendrán las entradas para el evento.

No obstante, se espera que los costos vayan de los 650 a los 2 mil 500 pesos.

Panteón Rococó (Panteón Rococó / Facebook)

Preventa para Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Coliseo GNP Seguros

La preventa de boletos para Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Coliseo GNP Seguros será de la siguiente manera:

Preventa Banamex: miércoles 3 de junio a las 11:00 de la mañana

Venta general: jueves 4 de junio a las 11:00 de la mañana

Clientes con tarjeta Banamex tienen la opción de diferir su compra de 3 meses sin intereses en compras a partir de los 3 mil pesos.