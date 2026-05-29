Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris darán un concierto en el Coliseo GNP Seguros. Te damos fecha, boletos y preventa.
Las bandas más icónicas del ska, Panteón Rococó, Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes, se unen para dar un show irrepetible a sus fans.
Fecha para ver a Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Coliseo GNP Seguros
El concierto de Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en el Coliseo GNP Seguros de Jalisco ya tiene fecha confirmada:
- Jueves 22 de octubre de 2026
- Horario: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
Durante la presentación de Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris, se espera que las bandas interpreten sus mejores éxitos y que pongan el mejor ritmo en el escenario.
Boletos para Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Coliseo GNP Seguros
Los boletos para el concierto de Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Coliseo GNP Seguros se podrán conseguir en Ticketmaster.
Hasta el momento, se desconoce el precio que tendrán las entradas para el evento.
No obstante, se espera que los costos vayan de los 650 a los 2 mil 500 pesos.
Preventa para Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Coliseo GNP Seguros
La preventa de boletos para Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Coliseo GNP Seguros será de la siguiente manera:
- Preventa Banamex: miércoles 3 de junio a las 11:00 de la mañana
- Venta general: jueves 4 de junio a las 11:00 de la mañana
Clientes con tarjeta Banamex tienen la opción de diferir su compra de 3 meses sin intereses en compras a partir de los 3 mil pesos.