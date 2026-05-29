La Joaqui se suma a la lista de conciertos en CDMX con una fecha recerbada exclusivamente para sus fans:

Fecha: jueves 13 de agosto

Lugar: Lunario del Auditorio Nacional

Boletos: Ticketmaster y en las taquillas del recinto

La Joaqui en concierto: preventa de boletos

Fans de La Joaqui que quieran asistir a su próximo concierto en CDMX deberán tener en cuenta las siguientes fechas para la venta de boletos:

Preventa Banamex: lunes 1 de junio

Venta general: martes 2 de junio

Para tarjetahabientes Banamex, la opción de compra para la fase de preventa es de hasta 3 meses sin intereses.

La Joaqui en concierto (Ocesa)

Precio de los boletos para concierto de La Joaqui en el Lunario

Los boletos para el concierto de La Joaqui estarán disponibles en la página oficial de Ticketmaster y las taquillas del Lunario.

Sin embargo, no se ha confirmado el precio que tendrán las entradas por sección al interior del recinto.

La Joaqui anuncia gira por México

Las buenas noticias para los fans de la cantante y compositora argentina, La Joaqui, es que anunció una pequeña gira de conciertos por México.

El Lunario del Auditorio Nacional será solo la primera parada en tierras aztecas. Posteriormente, La Joaqui se presentará en:

Teatro Cabaret, en Guadalajara: viernes 14 de agosto

Parque Fundidora, en Monterrey: sábado 15 de agosto