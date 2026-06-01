El pleito legal entre Imelda Garza-Tuñón y Maribel Guardia continúa tras año y medio, donde ahora se accionaría con una demanda por daño moral contra la actriz de Costa Rica.

Según abogados de Imelda Garza-Tuñón, su suegra le causó daño moral tras la conferencia de prensa que dio frente a medios el 31 de enero de 2026, acusándola de adicta y padecer trastornos mentales, argumentando que ya se comprobó la falsedad de estos hechos.

Imelda Garza-Tuñón demandará a Maribel Guardia por daño moral

El equipo legal de Imelda Garza-Tuñón, nuera de Maribel Guardia y viuda de Julián Figueroa, confirmó la demanda por daño moral contra la actriz tras la conferencia que dio el 31 de enero de 2026.

En dicha fecha, Maribel Guardia realizó una convocatoria a medios de espectáculo en un teatro de la Ciudad de México (CDMX) para dar a conocer los hechos que la llevaron a exigir a las autoridades supervisar que Imelda Garza-Tuñón fuera capaz de cuidar a su nieto.

Entre los argumentos, la actriz aseguró consumo de drogas en Imelda Garza-Tuñón, trastorno bipolar diagnosticado, irresponsabilidad ante la educación de su nieto, entre otros hechos.

Sin embargo, según los abogados de la implicada, se demostró que fueron mentiras y por ende ahora Imelda Garza-Tuñón está a cargo de su hijo tras la aprobación de un juez.

Por ello, confirmaron a Ventaneando que ahora Imelda Garza-Tuñón accionará por la vía civil bajo el argumento de daño moral contra Maribel Guardia.

“Es violencia (...) [se pide] que sea investigado, que sea determinado. Hubo una violencia injustificada, basada en mentiras y sin ninguna prueba, totalmente injusta y por tanto genera daño a la que era la acusada en ese momento, y que ahora es la víctima”. Antonio Lozano Gracia, abogado.

Por otra parte, se aseguró que además de esta demanda civil “por manejo de un hecho falso”, se añade una “denuncia por violencia” por las acciones que llevaron a extraer al nieto de Maribel Guardia de la escuela, “subirlo a una patrulla” y que causaron impacto negativo en él.

Marco Chacón se dice despreocupado por la demanda a Maribel Guardia por daño moral

Ante la demanda por daño moral que Imelda Garza-Tuñón pondrá sobre Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón se dijo despreocupado “que la pongan, no pasa nada”.

Chacón aseguró en Dulce y Picosito de Flor Rubio que “vamos a reconvenir” debido a que tienen las pruebas de demostrar que Imelda Garza-Tuñón también los ha calumniado en medios de comunicación.

Asimismo, aseguró que aunque ellos están hartos de las demandas, si Imelda Garza-Tuñón acciona sobre Maribel Guardia, les hacen el camino más fácil para contrademandarla.