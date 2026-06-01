Marco Chacón, el esposo de la actriz Maribel Guardia, asegura que Imelda Garza-Tuñón les robó pertenencias y se ha dedicado a vender algunas de ellas.

Chacón aseguró que fue Marcelia Figueroa, cuñada de Imelda Garza-Tuñón, quien la encaró tras la desaparición de una bolsa en casa de Maribel Guardia.

Imelda Garza-Tuñón robaba pertenencias de Maribel Guardia y las vendía, asegura Marco Chacón

La polémica legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón que inició en enero de 2025, continúa, pero ahora con declaraciones donde el esposo de la actriz argumenta robo de pertenencias.

Hablando del primer momento en que Imelda Garza-Tuñón, nuera de Maribel Guardia, se sale de la casa con el nieto de la actriz y decide ya no volver, Marco Chacón explicó a Dulce y Picosito que se debió tras el robo de una bolsa donde se le encaró.

Chacón explicó que aunque no hay ninguna denuncia sobre estos robos que él y Maribel Guardia habían estado percibiendo dentro de su propia casa, tienen pruebas de cuando intentaba vender las cosas.

“Nosotros nunca enfrentamos ese hecho porque nos da vergüenza ajena (...) tengo chats donde está vendiendo mochilas mías”. Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

Incluso, el esposo de la actriz aseguró que en un video donde Imelda Garza-Tuñón está en la marcha LGBT de la CDMX, está usando una bolsa Channel que a Maribel Guardia se le había perdido, “nunca se la regaló”.

Asimismo, apuntó que a él le robó una mochila Montblanc y que en los audios donde la intentaba vender, decía que se la habían regalado “una mochila de hombre”.

Cuñada de Imelda Garza-Tuñón fue quien la encaró por los robos

Marco Chacón dijo que Imelda Garza-Tuñón les robaba bienes a él y a Maribel Guardia, pero nunca le dijeron nada aunque “todos sabíamos quién era” quien tomaba las pertenencias.

Sin embargo, explicó que el día que la nuera de Maribel Guardia salió de la casa con su hijo, José Julián Figueroa, y ya no volvió, fue tras un enfrentamiento con su cuñada Marcelia Figueroa.

Chacón argumentó que Marcelia Figueroa se había quedado en su casa “por el fin de semana”. Sin embargo, se le desapareció una bolsa que su papá, Joan Sebastian, le había regalado, lo que la llevó a encararla.

“Se enojó con Marcelia [Figueroa] porque a Marcelia se le perdió una bolsa, se vino a quedar el fin de semana y se le perdió una bolsa (...) Esta chava tiene carácter, ella sí la increpa”. Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

Tras ello fue que Imelda Garza-Tuñón decidió irse de la casa y desaparecerse por dos días, para luego argumentar que ya no volvería, lo que desencadenó la demanda de Maribel Guardia por el bienestar de su nieto.