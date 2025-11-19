La tarde del martes 18 de noviembre Christian Nodal tuvo que comparecer en su primera audiencia en el Reclusorio Norte.

Esto después de que Universal Music interpusiera una demanda en contra del cantante de 26 años de edad y sus padres por presunta falsificación de firmas en contratos de la disquera.

Christian Nodal evita hablar con la prensa tras su primera audiencia

El cantante de regional mexicano fue interceptado por miembros de la prensa a las afueras del Reclusorio Norte en medio de su pleito legal con Universal Music.

Sin embargo, Christian Nodal se negó a dar cualquier tipo de declaración, recibiendo quejas por parte de reporteros que denunciaron agresiones por parte de sus guardias de seguridad.

Por lo que se ha dado a conocer, esta primera audiencia fue ante un juez federal para imputar los delitos correspondientes a Christian Nodal y sus progenitores.

Gira de Christian Nodal en Estados Unidos podría complicarse por demanda de Universal Music

La situación legal podría complicarse, ya que Christian Nodal tiene una gira programada en Estados Unidos del 21 de noviembre al 14 de diciembre de 2025.

Si el juez ordena restricciones migratorias, Nodal se vería obligado a cancelar todas sus presentaciones internacionales.

De ser vinculado a proceso, el cantante podría enfrentar medidas cautelares como la retención de su pasaporte o incluso prisión preventiva; además, Cristy Nodal y Jaime González también fueron citados a esta primera audiencia.

Cristy Nodal y Jaime González tampoco dieron declaraciones ante la prensa mexicana tras la audiencia de Christian Nodal en el Reclusorio Norte de la CDMX.