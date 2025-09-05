Fans de Cazzu y Belinda, lo imaginaron, lo decretaron y pronto se convertirá en realidad. Las exparejas de Christian Nodal, unirán su voces en una colaboración musical.

Por lo que desde ya, seguidores de Cazzu y Belinda se preguntan si la canción estará dedicada a Christian Nodal, quien actualmente está casado con Ángela Aguilar.

Cazzu y Belinda preparan colaboración como ¿golpe a Christian Nodal?

En los últimos años, Belinda ha experimentado en distintos géneros musicales por lo que no es una sorpresa que la expareja de Christian Nodal, tenga en la mira a Cazzu.

Una fuente reveló a People en Español, que Belinda, de 35 años, quiere hacer un dueto musical con Cazzu, de 31 años, quien le interesa por su música y no por su conexión con Christian Nodal.

Por lo que la disquera de Belinda está buscando canciones para hacerle una propuesta formal a la madre de Inti, la hija de Christian Nodal, de 26 años.

"La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu. De hecho, se encuentran buscando canciones" Fuente anónima

El tema no estaría pensado ni escrito para el esposo de Ángela Aguilar, de 21 años.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (TikTok)

La canción, de género musical por definir, se realizará porque Belinda quiere seguir evolucionando musicalmente y no como una revancha contra Christian Nodal.

Por lo que acercamiento con Cazzu, únicamente sería porque le gusta su estilo y porque está abierta a trabajar con mujeres con propuestas distintas.

"Belinda piensa que Cazzu es una mujer con estilo. Belinda siempre está feliz de colaborar con mujeres que pongan algo distinto y puedan fusionar estilos" Fuente anónima

Belinda, Cazzu y Christian Nodal (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Cazzu quiere que dueto musical con Belinda sea orgánico

Consciente de que Christian Nodal es la conexión entre ambas, meses atrás y ante medios de comunicación, Cazzu habló de la posibilidad de colaborar musicalmente con Belinda.

Pese a que Cazzu dijo admirar musicalmente a Belinda, en su momento descartó un dueto musical.

Esto porque durante su relación con el intérprete de música regional mexicana, fue comparada con la actriz de “Mentiras” en varias ocasiones.

Así como en el último año, fans de ambas las aliaron con la intención de “golpear” a Christian Nodal.

Por lo que Cazzu aclaró que solo trabajará con Belinda si la conexión se da de forma natural y no para alimentar la “morbosidad” del público y los medios de comunicación.

Hasta ese momento la trapera argentina deseaba que la conexión se diera de forma orgánica.