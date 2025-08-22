Si Adela Micha de 62 años de edad, ya obtuvo la entrevista con Christian Nodal sin haberla pedido, la periodista ahora está en busca de platicar con Cazzu, revelaron en YouTube.

Luego de la euforia que generó la entrevista a Christian Nodal de 26 años de edad, donde despotrica contra Cazzu, Adela Micha ya planea tener la otra versión de la historia.

Adela Micha busca entrevistar a Cazzu, tras los dichos de Christian Nodal y Ángela Aguilar, revelan en YouTube

Todo parece apuntar que Christian Nodal y Ángela Aguilar no tendrán descanso, pues no solo son las declaraciones que él dio a Adela Micha, sino las que se vienen con Cazzu.

En un video de YouTube de Alejandro Zuñiga, el periodista dijo haber hablado con Adela Micha del caos que generó su entrevista con Christian Nodal.

Y es que entre risas por las parodias que han hecho del momento de Adela Micha con Christian Nodal, Alejandro Zuñiga le dio una opinión a su colega y ella reveló una gran exclusiva.

Ahora, está cien por ciento confirmado que Adela Micha no se quedará unicamente con la versión de Christian Nodal, pues ya está buscando a Cazzu para que de declaraciones.

“Adela Micha está en labores para entrevistar a Cazzu”. Alejandro Zuñiga, periodista.

Y aunque sugirieron que también debía entrevistar a Belinda, aseguraron que la cantante no tiene ningún interés en hablar del tema pese a que ahora se ventiló que pudo haber sido la segunda opción de Christian Nodal tras terminar la primera vez con Ángela Aguilar.

Sobre la entrevista de Adela Micha con Cazzu, no se habló de la probabilidad de que la cantante sí platique con la periodista o si la ‘negociación’ ha avanzado.

Sin embargo, si algo quedó claro para Alejandro Zuñiga y que dijo en video de YouTube es que la invitación a la boda por la iglesia a Adela Micha será retirada.

¿Cazzu accederá a la entrevista con Adela Micha? Solo una vez ha hablado de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Adela Micha está buscando que Cazzu le de una entrevista para que de su versión sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar, pero ¿accederá?

Una sola vez la rapera argentina ha hablado de Christian Nodal y fue por declaraciones que Ángela Aguilar hizo en una entrevista.

Además, la plática donde Cazzu hizo frente a los esposos no fue solo para hablar de ese tema, pues fue en un podcast donde fue de invitada y hablaron de la industria musical, la maternidad y de más temas.