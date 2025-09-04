Natalia Jiménez -de 43 años de edad- le envía un mensaje a Cazzu para lidiar con Christian Nodal: “no te puedes dejar de un hombre”.

Cazzu -de 31 años de edad- reveló que Christian Nodal, de 26 años de edad, no le permite viajar con su hija Inti, lo cual desató críticas para el cantante.

Natalia Jiménez le manda un consejo a Cazzu sobre Christian Nodal

Cazzu menciona que se sentía sola luchando contra el mundo patriarcal, pero Natalia Jiménez le aconseja que siga luchando.

Natalia Jiménez le aconsejó a Cazzu acudir a los juzgados para luchar por el derecho de su hija de viajar.

“Yo sí le recomendaría que si no fundan de aquí, de tú a tú, tienes que ir a los juzgados, no te puedes dejar, no te puedes dejar que un hombre te diga donde puedes viajar o no con tu hija” Natalia Jiménez

La cantante fue contundente, ningún hombre puede decirle a una madre donde sí o no viajar con su hija.

“Tú la pariste, tú la puedes dejar donde tú quieras, esto no está bien” Natalia Jiménez

Natalia Jiménez vive una situación similar a la de Cazzu, pues su ex esposo no dejaba que viajara con su hija a México.

La cantante española llevó el caso a los tribunales, por lo que un juez le otorgó el permiso para viajar con su hija.

Es por eso que Natalia Jiménez siente empatía con Cazzu y le pide luchar por los derechos básicos de Inti.

Cazzu, cantante. (Agencia México)

Natalia Jiménez peleó la custodia de su hija con su exesposo

En agosto de 2025, Natalia Jiménez reveló que un juez le otorgó la custodia total de su hija.

Natalia Jiménez pidió la custodia total de su hija, tras acusar a Daniel Trueba -su exesposo- de consumir sustancias y alcohol.

Además, Natalia Jiménez asegura que Daniel Trueba no tiene la estabilidad mental para cuidar de su hija.

La cantante mencionó en entrevista con Despierta América, que tiene pruebas de que su ex maltrató a su hija.

“Tenemos una situación ahí, no puedo hablar mucho, pero sí tengo pruebas (de maltrato)” Natalia Jiménez

Natalia Jiménez declaró que Daniel Trueba también le llegó a pedir manutención y le exigió que le pagara a una cuidadora para su hija.