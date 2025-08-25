Cazzu -de 31 años de edad- encendió las alarmas luego de confesar que tiene un “crush” con un rapero venezolano, a quien quiere de marido.

Cazzu, quien ha estado en la mira por su vida privada, dejó entrever que su historia de amor con Christian Nodal -de 26 años de edad- ya es cosa del pasado.

Cazzu está enamorada de un rapero venezolano y lo quiere de marido

Cazzu se robó la atención al confesar que está enamorada de un rapero venezolano, lo que sorprendió a sus fans.

La revelación de Cazzu llega en medio de su polémica ruptura con Christian Nodal, papá de Inti.

“El crush de toda mi vida es venezolano, rapero. El hombre más lindo que yo conocí en mi vida”. Cazzu

Cazzu volvió a acaparar los titulares durante una transmisión en vivo junto al cantante puertorriqueño Noriel, donde hablaron de temas sentimentales.

La rapera argentina se abrió como nunca y reveló que tiene un crush en un rapero venezolano, de quien prefirió mantener en secreto su identidad.

Cazzu se mostró cautivada por el misterioso hombre, pero dejó en claro que no compartirá más información de su enamorado.

“Ese es el hombre definitivo, jamás lo diré por respeto al universo”, expresó Cazzu.

También bromeó con la idea de que le gustaría que su crush fuera su esposo: “No entiendo por qué no es mi marido”.

Entre risas, Noriel le aseguró a Cazzu que su confesión sería una bomba en medios venezolanos.

“Mañana los titulares serán ‘El crush de Cazzu es venezolano’”, mientras que Cazzu suspiraba de emoción.

Cazzu (@cazzu / Instagram)

¿Quién es el rapero venezolano que tiene enamorada Cazzu?

Cazzu está enamorada de un rapero venezolano; sin embargo, la cantante se mantuvo hermética para revelar su identidad.

Hasta el momento, se conoce que el crush de Cazzu trabaja en la industria musical y en el mismo género que la argentina.

La confesión de Cazzu hizo que los fans especularan sobre quién podría ser el enamorado de la cantante.

Las palabras de Cazzu demuestran que está lista para darse una nueva oportunidad en el amor, luego de su pasado con Christian Nodal.