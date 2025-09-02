Christian Nodal -de 26 años de edad- nuevamente se encuentra en polémica tras las declaraciones que dio Cazzu sobre su paternidad.

Una publicación en Instagram ha sido el lugar donde los internautas han arremetido contra Christian Nodal y mostrando un apoyo a Cazzu.

Christian Nodal se hunde en Instagram tras declaraciones de su paternidad

Christian Nodal se encuentra inactivo en su cuenta de Instagram, pero los internautas no pierdan la oportunidad de arremeter contra él.

Un foto de Christian Nodal de hace 5 semanas de su más reciente presentación en Lagos de Moreno, Jalisco, se llenó de críticas.

Internautas han agregado el hashtag con la palabra “permiso de viaje para Inti” o “Permiso para Inti”, en apoyo a Cazzu, de 31 años de edad.

Cazzu reveló en una entrevista que Christian Nodal no le permite viajar con Inti, su hija, fuera de Argentina, lo que colocado al cantante otra vez en la mira.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha dado una declaración pública ante las palabras de Cazzu.

Cazzu acusa a Christian Nodal de negar permiso para viajar con Inti

Cazzu mantiene una vida privada fuera de polémica por el bien de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal.

Sin embargo, recientemente, Cazzu habló abiertamente sobre las dificultades que ha enfrentado como mamá soltera.

Una de ellas, que Christian Nodal no le permite que Inti salga de Argentina.

De acuerdo con Cazzu, ella se reunió con el equipo de abogados de Christian Nodal para obtener el permiso para viajar de Inti.

“Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo”, contó Cazzu en el podcast Se Regalan Dudas.

Cazzu argumentó que la razón por la que esta pidiendo el permiso para Inti es porque se encuentra viajando por compromisos laborales .

Sin embargo, Cazzu confesó que la petición que hizo desde hace un año no ha sido autorizada por Christian Nodal.