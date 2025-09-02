Cazzu de 31 años de edad, estuvo en el canal de YouTube de Se regalan dudas y habló abiertamente sobre la lucha que decidió no tener contra un sistema de justicia patriarcal.

Con la clara calificación de “soy mamá soltera”, Cazzu contó que Christian Nodal de 26 años de edad, no le permite viajar con Inti pese a que él sabe la naturaleza de las carreras que tienen ambos.

Cazzu revela en YouTube de Se regalan dudas que Christian Nodal no le permite viajar con Inti

La trapera Cazzu dio por primera vez una entrevista en México para el podcast de Se regalan dudas en YouTube, donde hablando de su libro ‘Perreo una revolución’ reveló roces con Christian Nodal por su hija Inti.

En la plática para YouTube, Cazzu compartió que pese a ser llamada ‘la jefa’, que las personas la vean y le pidan fotografías, le hablen con respeto y demás, se topó con una tragedia como “mamá soltera” aunque con privilegio.

Cazzu habla de su maternidad con Inti, la hija que tiene con Christian Nodal. (YouTube/@seregalandudas / Tomada de video)

Cazzu compartió que entre las negociaciones que tuvo con Christian Nodal por su hija Inti, fue el permiso para que pudiera viajar con ella, pero este se lo negó.

Aunque aclarando que Christian Nodal no estuvo en la plática, sino su representante legal, la abogada de Cazzu y ella, fue que se encaró ante un sistema de justicia patriarcal.

Según Cazzu para YouTube de Se regalan dudas, el abogado de Christian Nodal le dejó claro que el cantante tenía el poder de detenerle los viajes a Inti cuando tuviera ganas.

“Le dije ‘yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo y eso es sabido. Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar ¿no?’ (...) Esto desconectándolo del padre de mi hija [Christian Nodal] porque fue su abogado el que emitió lo siguiente ‘no se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’ “. Cazzu, cantante.

Y es que Cazzu contó que su abogada con el objetivo de negociar con el representante legal de Christian Nodal, sugirió que el permiso de viaje fuera hasta los cinco años de Inti y luego se podía volver a negociar. Esto pensando en que él se pudiera sentir inseguro dando una autorización válida hasta los 18 años de su hija.

La trapera dejó claro que el permiso pedido a Christian Nodal va para un año “y aún no lo tengo”, explicando que la situación se da a pesar de que ambos trabajan de lo mismo y pudiera haber comprensión.

La decisión de Cazzu de no luchar contra un sistema de justicia patriarcal fue por priorizar su sueño

Cazzu reveló que Christian Nodal no ha dado el permiso para que su hija Inti viaje con ella fuera de Argentina, pero el no llevarlo a juicio fue una decisión que tomó para priorizar su sueño.

Reconociendo el privilegio desde donde habla siendo “mamá soltera”, Cazzu explicó que tras el trago amargo de que Christian Nodal no le ha dado el permiso y que él puede “revocarlo” cuando “tenga ganas” a pesar de ponerle una fecha de caducidad, decidió no llevarlo a juicio.

Cazzu habla de su maternidad con Inti, la hija que tiene con Christian Nodal. (YouTube/@seregalandudas / Tomada de video)

Y es que Cazzu admitió que el sistema de justicia es patriarcal porque aún no se entiende que ella teniendo el mismo trabajo que el papá de Inti, puede salir del país con Inti como su derecho a maternar y de su hija a estar con su madre.

“Contra todo, que perreo, que una revolución, ustedes me ven aquí combativa, pero ¿contra el sistema? ¿contra la ley? Ese hombre [el abogado de Christian Nodal] me dio a los ojos y me dijo ‘tenemos el puto control sobre vos y tu hija’ Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado “. Cazzu, cantante.

Por ello, la trapera se sinceró admitiendo que decidió no llevar esa lucha contra el sistema, priorizando el sueño que tiene y que está en el máximo punto de su carrera.

Esto además de que Cazzu sabe del privilegio que goza al poder dejar a su hija en Argentina con una familia que la cuida y nanas a su cargo.