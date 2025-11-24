A mediados de noviembre Cazzu regresó México con motivos de un evento de la revista GQ en CDMX y la argentina tuvo oportunidad de conocer y hablar con Belinda.

Por desgracia, la cantante lamentó que un encuentro con Belinda solo sea comentado desde el morbo por Christian Nodal, el ex que ambas cantantes tienen en común.

“Me pasaron tantas cosas esa noche que para mí fue normal. Entiendo que es divertido para la gente, pero me da un poco de tristeza que esté rodeado por el morbo. Ella y yo tenemos más cosas en común que un hombre, la verdad”. Cazzu

Cazzu deja en claro que no habrá tiradera tras conocer a Belinda

Parte del morbo que se ha generado ha sido en torno a una posible colaboración entre Belinda y Cazzu en la que dediquen una tiradera estilo Shakira a su ex.

Sin embargo, para Cazzu esta idea es simplemente absurda. Y es que la cantante dejó en claro que no piensa sacar material musical de este estilo. “Se me hace una pelotudez”, sentenció.

Belinda y Cazzu. (@belindapop)

En sus revelaciones de la plática con Belinda, Cazzu mencionó haberle dicho cosas que ya había declarado en el pasado ante la prensa.

Y eso es que siempre ha reconocido a la cantante mexicana como una figura importante al haber crecido con su música.

En esta misma línea Cazzu enfatizó que entre ambas hay más de qué hablar que de su ex pareja, recordando que las dos hacen música y tienen una trayectoria de años.

Finalmente la argentina admitió sentirse bien de haber conocido a Belinda, aunque negó el inicio de una amistad con la mexicana.

Esto último más que nada porque defendió que una amistad se construye con el paso de los años.